Новые кроссоверы Haval H6 появились в продаже на китайском рынке

В Китае стартовали продажи новых кроссоверов Haval H6 четвертого поколения. Цены на автомобили начинаются от 1,4 миллиона рублей по курсу на момент публикации. Об этом сообщили «Известия».

Главное внешнее отличие машины от модели предыдущего поколения заключается в большой хромированной решетке радиатора с пластинами и вертикальными секциями дневных ходовых огней. Разработчики изменили дизайн задних фонарей и бампера.

Внутри салона автомобиля обновили руль, центральный тоннель, мультимедийную систему и сократили количество кнопок.

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