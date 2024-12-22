Новые кабины для канатной дороги в Нижнем Новгороде установят в 2025 году

Новые кабины для нижегородской канатной дороги будут готовы к отправке и установке в начале 2025 года. Об этом написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале, сообщил NewsNN.ru.

Никитин отметил, что благодаря обновлению увеличится пропускная способность канатной дороги. Также в планах на 2025 год реконструкция станций городской канатной дороги, чтобы сделать условия для пассажиров комфортнее.

Ранее стало известно, что новые кабинки для нижегородской канатки будут произведены в Китае.