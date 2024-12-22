Новогоднюю электричку запустили в Красноярске
В Красноярске запустили праздничную электричку. Об этом сообщил сайт prmira.ru со ссылкой на пресс-службу КрасЖД.
Она будет ходить из Красноярска в Дивногорск, а также по городским маршрутам до 19 января. Расписание составлено до 28 декабря.
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