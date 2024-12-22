Новогоднюю электричку запустили в Красноярске

В Красноярске запустили праздничную электричку. Об этом сообщил сайт prmira.ru со ссылкой на пресс-службу КрасЖД.

Она будет ходить из Красноярска в Дивногорск, а также по городским маршрутам до 19 января. Расписание составлено до 28 декабря.