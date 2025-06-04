Новейшие карьерные самосвалы будут ездить на отечественных маслах

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» на выставке «Уголь России и майнинг — 2025» в Новокузнецке заключила соглашение с дилером спецтехники FNGROUP. Теперь поставляемые в Россию карьерные самосвалы TITAN будут ездить на отечественных моторных маслах.

Испытания продукции прошли на угледобывающем предприятии в Новосибирской области. Российские смазочные материалы не только подошли современной технике, но и показали при этом высокую эффективность и надежность.

«Мы закладываем высокие требования к качеству продукции на всех этапах производства, поэтому наши масла подходят для самой современной техники и оборудования», — заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

По его словам, в портфеле предприятия есть смазки и технические жидкости для широкого спектра техники, а всего такими материалами обеспечивают более 100 предприятий угольной отрасли.

«Мы скрупулезно подходим к выбору масел для нашей спецтехники, ведь от их качества зависит надежность работы узлов, агрегатов и продолжительность жизни горного оборудования в целом», — подчеркнул коммерческий директор дилера Максим Хрипунов.

По его словам, техника предназначена для тяжелых условий эксплуатации и способна эффективно работать при температурах от сверхвысоких до сверхнизких.

Всего выставку в этом году посетило более 700 компаний, а экспозиция разместилась на площади свыше 85 тысяч квадратных метров.