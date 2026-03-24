Новая станция техобслуживания премиум-класса открылась в Уфе

Сервисный центр обслуживания машин открыли в Уфе компания «Газпромнефть — смазочные материалы»» и крупнейший автомобильный дилер страны. Жителям столицы Башкирии будет доступен полный набор услуг, включая экспресс-диагностику, замену технических жидкостей, шиномонтаж, мелкий ремонт и установку аккумуляторов.

Уфа входит в топ-10 городов России как по населению, так и по плотности автопарка. Поэтому запуск такой станции станет вкладом в развитие транспортной инфраструктуры всей республики.

«Опираясь на ресурсы и компетенции лидеров рынка, сеть премиальных СТО получила надежную технологическую базу и постоянный прямой доступ к инновационной продукции», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В общей сложности компания производит более 150 видов масел для разных типов двигателей. Кроме того, собственная система предиктивной диагностики G-Lab позволяет оценить техническое состояние агрегатов всего за несколько минут.

«Наша задача — чтобы в любом регионе страны автовладелец получал сервис на уровне официального дилера и был уверен в каждом километре пути», — добавила генеральный директор группы компаний «Рольф» Светлана Виноградова.

Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Всего планируется открыть около 100 таких станций.