NordStar предупредила о продаже агрегаторами билетов на несуществующие рейсы | 360°

Транспорт 06 мая 2024, 09:36 NordStar предупредила о продаже агрегаторами билетов на несуществующие рейсы NordStar: выявлены продажи агрегаторами билетов на рейсы, которых нет РИА «Новости»

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Авиакомпания NordStar выявила продажи билетов на свои несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, в том числе на aviakassa.com и mego.travel. Теперь перевозчик собирается обращаться в правоохранительные органы.

Представители компании подчеркнули, что NordStar не имеет никаких договорных отношений с этими агентствами и не планирует выполнять регулярные и/или чартерные рейсы в летнем сезоне — 2024 по маршрутам Пермь — Сочи, Сочи — Пермь, Санкт-Петербург — Сочи, Сочи — Санкт-Петербург, Москва — Сочи (с вылетом в 07:50), Сочи — Москва (с вылетом в 12:35).

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«По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», — подчеркнули в пресс-службе.

Перевозчик призвал пассажиров быть бдительными при покупке билетов на рейсы NordStar на сторонних ресурсах и приобретать их только на официальном сайте авиакомпании.