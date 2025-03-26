Nissan анонсировал новые Leaf, Juke и Micra

Nissan, столкнувшийся с проблемами, вызванными снижением продаж и финансовыми затруднениями, объявил о планах выпуска ряда новых моделей до 2027 года. Анонсированы новые поколения Leaf, Juke и Micra. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.
Так, третье поколение электрического автомобиля Leaf ожидается в 2025 году. Оно будет представлено в формате кроссовера и основано на платформе CMF-EV, используемой также в модели Ariya. Новый Leaf обещает увеличенный запас хода, 19-дюймовые колесные диски и панорамную крышу.
Также в этом году планируется выпуск модели под возрожденным именем Micra. Компактный городской автомобиль оснастят полностью электрической силовой установкой. Третье поколение Nissan Juke также перейдет на электродвигатели.
«Космически высокая плата». На Украине раскритиковали запрет на прямые переговоры с Россией
Мария Погребняк призвала мужей платить домохозяйкам по 250 тысяч рублей
«Нашел труп и забрал его паспорт». Боец ВСУ присвоил себе личность погибшего курянина
Редкую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области
Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте