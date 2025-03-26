Nissan анонсировал новые Leaf, Juke и Micra

Nissan, столкнувшийся с проблемами, вызванными снижением продаж и финансовыми затруднениями, объявил о планах выпуска ряда новых моделей до 2027 года. Анонсированы новые поколения Leaf, Juke и Micra. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, третье поколение электрического автомобиля Leaf ожидается в 2025 году. Оно будет представлено в формате кроссовера и основано на платформе CMF-EV, используемой также в модели Ariya. Новый Leaf обещает увеличенный запас хода, 19-дюймовые колесные диски и панорамную крышу.

Также в этом году планируется выпуск модели под возрожденным именем Micra. Компактный городской автомобиль оснастят полностью электрической силовой установкой. Третье поколение Nissan Juke также перейдет на электродвигатели.