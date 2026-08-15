Невский завод представил обновленный трамвай «Корсар»

Невский завод электрического транспорта показал рестайлинговый вагон 71-921 «Корсар». Его доработали с учетом отзывов пассажиров и водителей, сообщает Neva.Today .

Обновленный «Корсар» стал частью губернаторской программы «10 приоритетов». Это низкопольный трамваи с безбарьерной средой, системой «Антисон», повышенной пожаробезопасностью и возможностью аварийного хода до 1000 метров от источников питания, передает Piter.tv.

Предыдущие версии модели подтвердили надежность в эксплуатации. Шестнадцать вагонов работают на маршрутах Калининграда и суммарно прошли более 2 млн километров.

Рестайлинговый «Корсар» направят на испытания в Пятигорск. Вагон также планируют использовать в регионах с метровой колеей. В презентации участвовали вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Денис Минкин и его заместитель Анатолии Коннов.