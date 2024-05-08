Neva.Today: на время реконструкции «Фрунзенской» в Петербурге будут работать 6 маршрутов наземного транспорта | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 17:48 Neva.Today: на время реконструкции «Фрунзенской» в Петербурге будут работать 6 маршрутов наземного транспорта

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Станция метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге закроется на реконструкцию 1 июня. Для перевозки пассажиров запустят шесть маршрутов наземного общественного транспорта, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту города.

Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться четырьмя автобусными маршрутами — № 50, 65, 263, 225; и двумя троллейбусными — № 15, 17. Также будут работать соседние станции метрополитена.

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Как сообщил «ФедералПресс», станцию метро «Фрунзенская» планируют открыть в начале 2027 года.