Несмотря на сокращение автомобильного рынка появляются новые игроки из сегмента премиум

За 2024 год в России продали более 800 тысяч китайских автомобилей. Их доля на российском рынке достигла почти 60%. При этом только с января россиянам стали доступны больше 100 новых моделей, и их количество продолжает расти.

«Для нас Россия — это стратегически важное направление, где мы видим большой потенциал и заинтересованность в наших автомобилях», — рассказал глава представительства Sinomach Auto Цзи Цзыюань.

При этом наибольшим спросом — более 70% — пользуются внедорожники и кроссоверы. Учитывая спрос, на рынке представили новый автомобиль ROX 01.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Он совмещает в себе простор минивэна, комфорт автомобиля премиум-класса и проходимость внедорожника. Производители также пообещали централизованные поставки запчастей, пятилетнюю официальную гарантию и дополнительно восемь лет на батарею.

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