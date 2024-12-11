Нейропсихолог Хвингия посоветовала не слушать за рулем быструю музыку

Если по утрам слушать в машине громкую и быструю музыку, то это повышает риск аварийности. Об этом «Москве24» рассказал нейропсихолог Ирина Хвингия.

Она объяснила, что медленная и размеренная музыка не вредит водителю, но мало кто хочет слушать ее в машине, особенно утром, по дороге на работу. Потому большинство выбирает более бодрящие варианты.

«Однако быстрая музыка может утомить мозг и провоцировать увеличение скоростного режима, на фоне чего ехать становится опасно», — отметила нейропсихолог.

Она добавила, что при длительных поездках медленная музыка, напротив, может навредить. Если человек за рулем несколько часов, она может сделать его сонным.