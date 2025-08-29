Не так приятен по дизайну, но выигрывает по механике. Есть ли у индийского автопрома будущее в России?
Автоэксперт Осипов: у индийского автопрома есть перспективы в РФ благодаря цене
В Россию может хлынуть поток индийских автомобилей. Эксперты предположили, что такие авто, вероятно, станут полноценной альтернативой китайским машинам. Как отметил автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru, индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.
По его словам, ранее индийские производители уже пытались выйти на российский рынок, но столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны традиционного автопрома и не сумели наладить полноценное послепродажное обслуживание.
«Сейчас, в принципе, у них шансы могут быть. По той простой причине, что наш рынок более чем на 60-80% представляет собой изделия китайского автопрома», — сказал Осипов.
Он отметил, что если поставить индийский автомобиль рядом с китайским, то машина из Индии проиграет по визуальной начинке — они не такие приятные по дизайну. При этом именно индийские авто выиграют по механике.
«Взять тот же самый внедорожник Mahindra или Tata Nano, он будет простой, дешевый, но достаточно надежный. Они строят машину по другому принципу. И конечно же, некоторые „китайцы“ наверняка могут проиграть моделям традиционного автопрома», — объяснил Осипов.
При этом автоэксперт не стал прогнозировать массовый приход индийского автопрома в Россию. Несмотря на то что собирать машины будут в Индии, отвечать за них все равно придется представителям всемирного концерна, большая часть которого ушла с российского рынка.
«Ниша есть, но давайте не будем забывать, что сам рынок у нас скукоживается, а покупательская способность на фоне высокой ставки и реального уровня доходов населения, к сожалению, снижается», — предположил Осипов.
Однако при грамотной ценовой и маркетинговой политике у индийских машин действительно есть перспективы, несмотря на большую конкуренцию. Он отметил, что автомобили из Индии довольно бюджетные и по цене на внутреннем рынке вполне могут выигрывать и привлекать покупателей.