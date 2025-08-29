Не так приятен по дизайну, но выигрывает по механике. Есть ли у индийского автопрома будущее в России?

Автоэксперт Осипов: у индийского автопрома есть перспективы в РФ благодаря цене

Фото: РИА «Новости»

В Россию может хлынуть поток индийских автомобилей. Эксперты предположили, что такие авто, вероятно, станут полноценной альтернативой китайским машинам. Как отметил автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru, индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.

По его словам, ранее индийские производители уже пытались выйти на российский рынок, но столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны традиционного автопрома и не сумели наладить полноценное послепродажное обслуживание.

«Сейчас, в принципе, у них шансы могут быть. По той простой причине, что наш рынок более чем на 60-80% представляет собой изделия китайского автопрома», — сказал Осипов.

Он отметил, что если поставить индийский автомобиль рядом с китайским, то машина из Индии проиграет по визуальной начинке — они не такие приятные по дизайну. При этом именно индийские авто выиграют по механике.

Фото: РИА «Новости»

«Взять тот же самый внедорожник Mahindra или Tata Nano, он будет простой, дешевый, но достаточно надежный. Они строят машину по другому принципу. И конечно же, некоторые „китайцы“ наверняка могут проиграть моделям традиционного автопрома», — объяснил Осипов.

При этом автоэксперт не стал прогнозировать массовый приход индийского автопрома в Россию. Несмотря на то что собирать машины будут в Индии, отвечать за них все равно придется представителям всемирного концерна, большая часть которого ушла с российского рынка.

«Ниша есть, но давайте не будем забывать, что сам рынок у нас скукоживается, а покупательская способность на фоне высокой ставки и реального уровня доходов населения, к сожалению, снижается», — предположил Осипов.

Однако при грамотной ценовой и маркетинговой политике у индийских машин действительно есть перспективы, несмотря на большую конкуренцию. Он отметил, что автомобили из Индии довольно бюджетные и по цене на внутреннем рынке вполне могут выигрывать и привлекать покупателей.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте