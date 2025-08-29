Не так приятен по дизайну, но выигрывает по механике. Есть ли у индийского автопрома будущее в России?

В Россию может хлынуть поток индийских автомобилей. Эксперты предположили, что такие авто, вероятно, станут полноценной альтернативой китайским машинам. Как отметил автоэксперт, автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru, индийский автопром в основном представлен бюджетными брендами — Tata Nano и Mahindra.

По его словам, ранее индийские производители уже пытались выйти на российский рынок, но столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны традиционного автопрома и не сумели наладить полноценное послепродажное обслуживание.

«Сейчас, в принципе, у них шансы могут быть. По той простой причине, что наш рынок более чем на 60-80% представляет собой изделия китайского автопрома», — сказал Осипов.

Он отметил, что если поставить индийский автомобиль рядом с китайским, то машина из Индии проиграет по визуальной начинке — они не такие приятные по дизайну. При этом именно индийские авто выиграют по механике.