Научный сотрудник Фурлетов призвал при выборе летних шин обращать внимание на европейскую маркировку

Рынок предлагает широкий ассортимент летних шин от различных производителей, включая известные бренды и бюджетные китайские марки. Российские шины также набирают популярность. Доцент, старший научный сотрудник Московского Политеха Юрий Фурлетов рассказал Life.ru , как правильно выбрать новые и подержанные летние шины.

При выборе шин важно учитывать цену, чтобы она соответствовала вашему бюджету. Также стоит обратить внимание на европейскую маркировку, которая показывает топливную экономичность, сцепление на влажной дороге и уровень шума. Чем выше эти показатели, тем лучше.

По словам эксперта, в интернете можно найти сравнительные тесты различных шин, которым можно доверять, если они не являются явной рекламой.

«Многие задаются вопросами: как можно сэкономить при покупке, стоит ли покупать летние шины зимой. Я бы не сказал, что зимой летние шины становятся сильно дешевле», — предупреждает специалист. Он отмечает, что в несезонный период выбор летних шин может быть ограничен, и есть риск не найти нужную модель.

Некоторые производители предлагают акции, такие как бесплатный шиномонтаж или расширенная гарантия. Это может сэкономить до 10–12 тысяч рублей.

При покупке подержанных шин важно тщательно их осмотреть на предмет повреждений и проверить маркировку даты выпуска. Лучше выбирать шины не старше трех-пяти лет.

«В идеале при подборе б/у шин у специализированного продавца желательно сразу делать шиномонтаж на месте», — рекомендует Фурлетов. Это позволит избежать проблем с балансировкой после покупки.