«Народ интересуется». В России начался активный спрос на автомобили

Спрос на машины вырос из-за возможного повышения утильсбора и ключевой ставки в июле 2024 года. Автоэксперт Константин Лигачев подтвердил 360.ru заинтересованность россиян в приобретении машин.

По его словам, выросло не только количество звонков в автосалоны, но и число заключенных договоров купли-продажи.

«Действительно, спрос пошел активный. То есть народ интересуется, спрашивает. Интерес возрос, действительно, это так. Покупка тоже выросла. <…> [Раньше] было 100 звонков за месяц, из которых — 10 потенциальных клиентов, с которыми заключали контракт. Сейчас это 400 звонков, а не 100, из которых порядка 80 человек заключают контракт. Процент относительно этого возрос», — отметил специалист.

Люди также начинают осознавать, что через полгода цены на автомобили могут значительно вырасти, и купить машину за разумные деньги будет сложно. При этом спрогнозировать рост или падение спроса в будущем пока невозможно, заявил Лигачев.

«Если человеку необходимо авто, то сейчас, в принципе, самый подходящий вариант, когда можно выбрать и купить за более ли менее нормальные деньги», — добавил эксперт.

Дилеры ранее предрекли падение спроса на авто в ближайшее время, несмотря на текущее оживление. На ситуацию повиляют растущие ставки по кредитам и ужесточение правил ввоза зарубежных машин.