Первые испытания оборудования для высокоскоростной железнодорожной магистрали начались в Щербинке. Об этом сообщили РЖД в официальном Telegram-канале .

На экспериментальном полигоне специалисты начали тестировать участок контактной сети длиной 800 метров. Здесь изучают, насколько конструкции безопасны и стабильны. Небольшой фрагмент построили в рамках первого этапа строительства высокоскоростной линии.

Согласно заявлению компании, для сборки использовались более 800 компонентов, которые были разработаны около 80 производителями по техническим требованиям РЖД.

Сейчас инженеры оценивают, насколько детали контактной сети совместимы между собой и соответствуют заявленным характеристикам.

На тестовом участке также работает система стационарного контроля. Техники установили три десятка датчиков для фиксации ряда критически важных параметров.

Весь цикл первого этапа испытаний компания планирует завершить весной следующего года. В России нет пока ни одной высокоскоростной железнодорожной магистрали. Такие дороги способны принимать поезда, двигающиеся со скоростью до 400 километров в час.

Первый маршрут сверхбыстрого поезда будет проложен между российской столицей и Санкт-Петербургом. Разработать трассу поручил глава государства Владимир Путин.

Запустят трассу в 2028 году. Время поездки между Москвой и Северной столицей столицами сократится до двух часов.