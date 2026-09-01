На ж/д станции Мытищи обрушился фрагмент платформы

На железнодорожной станции Мытищи Ярославского направления утром во вторник был поврежден временный настил. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

При высадке пассажиров из экспресса Болшево — Москва Ярославская в 09:42 сломалась часть деревянного настила реконструируемой четвертой платформы. Люди не пострадали.

Ремонтная бригада огородила поврежденный участок и оперативно восстановила его.

Изменений в движении поездов поломка не вызвала, ее причины выясняют.

На станции идет капитальный ремонт первой и четвертой платформ. Брусчатку на них заменят на гранит с тактильной линией безопасности, обновят навесы, заменят системы освещения, урны и скамейки, поставят новое металлическое ограждение и элементы визуальной навигации.