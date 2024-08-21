На рынке автозапчастей в разы выросло число подделок

Каждый третий автосервис в России столкнулся с поддельными запчастями. Об этом РИА «Новости» рассказали в аналитическом агентстве Gruzdev Analyze.

«В июне было опрошено более 1000 станций постпродажного обслуживания в 27 городах России — более 37% столкнулись с контрафактом в текущем году», — отметили в агентстве.

Чаще всего подделывают масла и горюче-смазочные материалы. На качество технических жидкостей в 2023 году жаловался 31% опрошенных. Нередко встречаются фальшивые фильтры, свечи зажигания.

«Доля некачественных деталей подвески и рулевого управления выросла с 14 до 19%», — уточнили авторы материала.

Злоумышленники даже научились подделывают и дорогостоящие элементы защиты.

Как писали ранее «Известия», основная проблема автосервисов — моторные масла, которые производят на подпольных предприятиях. Россию покинули ведущие зарубежные бренды, которые раньше следили за контрафактом.

Автоэксперт Владимир Чубрик ранее рассказывал, что подделки часто имеют низкое качество изготовления и дефекты. Кроме того, сообщал RT, важно сравнивать стоимость товара с ценами у других продавцов: слишком низкая может быть признаком подделки.