Мотоциклистов призвали готовиться к зимовке

Ладушкин порекомендовал мотоциклистам задуматься о зимовке с началом ночных заморозков. Решение зависит от опыта водителя, состояния техники и готовности ездить в холодную погоду.

«Попасть на первый лед для мотоцикла гораздо опаснее, чем для автомобиля. При низких температурах асфальт начинает остывать и не успевает прогреться днем», — сказал Ладушкин.

Эксперт пояснил, что холод ухудшает сцепление резины с дорогой, из-за чего мотоцикл легче уронить, а тормозной путь становится длиннее. Он также предупредил, что переохлаждение сковывает реакцию водителя.

По словам Ладушкина, закрытие мотосезона обычно совпадает с первыми ночными заморозками. В Санкт-Петербурге мотоциклы чаще всего ставят на зимовку в конце сентября — начале октября.