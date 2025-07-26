Москвичам начали дарить жетоны метро за опрос о стойке «Живое общение»

Московский метрополитен запустил в первом терминале вокзала Нижегородская вторую цифровую стойку «Живое общение». С помощью нее москвичи и гости города могут пополнить проездную карту и построить маршрут, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В будние дни за пользование цифровой стойкой «Живое общение» на Нижегородской пассажирам дарят жетоны с функционалом карты «Тройка». Для получения подарка необходимо ответить на несколько вопросов. В выходные на них можно ответить с помощью QR-кода на сенсорном экране.

«В будни у стойки можно встретить сотрудника метро, который вручит подарок за прохождение опроса», — объяснили в пресс-службе.

С помощью стойки «Живое общение» пассажиры получили возможность построить маршрут на интерактивной схеме метро, пополнить карту «Тройка», узнать график работы станций и способы оплаты проезда, а также купить сувенирную продукцию.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что первая стойка «Живое общение» начала работать в тестовом режиме в прошлом году. Мнением о ее использовании поделились более 30 тысяч человек.

«Мы анализируем обратную связь пассажиров и учитываем все пожелания. Благодаря вашим откликам мы смогли внедрить новые конструктивные решения для второй цифровой стойки. Она расположена в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская, выполнили ее в новом дизайне», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что в столичном Дептрансе продолжат следить за мнением пассажиров, чтобы делать поездки на метро еще более удобными.