Московские центральные диаметры отпраздновали пятилетие
Московские центральные диаметры 21 ноября отпраздновали пятилетие. За это время городские поезда перевезли по ним более миллиарда пассажиров, которым доступны 137 станций на четырех линиях.
История диаметров
Первые два диаметра открыли в 2019 году при участии президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Одна из линий прошла от Одинцова до Лобни, позволив жителям Белорусского направления с комфортом добираться до аэропорта Шереметьево; вторая протянулась от Подольска до Нахабина.
Вторая очередь, благодаря которой стало возможно без пересадок доехать из Зеленограда в Раменское и из Балашихи в Апрелевку, начала работу в 2023 году.
Всего диаметры прошли через 47 районов столицы и шесть городских округов Подмосковья, общая протяженность сети превысила 300 километров. Для них построили и реконструировали более 50 станций.
Подвижной состав
Одним из драйверов развития проекта стал современный подвижной состав. На линиях работает 398 поездов, из них более 80% относятся к категории «Стандарт плюс» — оснащены кондиционерами, биотуалетами и другими удобствами.
Символом МЦД стали «Иволги» производства Тверского вагоностроительного завода. В мае 2024 года на линию вышла уже четвертая модификация.
«На каждом этапе мы опрашивали пассажиров МЦД, сверялись с мнением локомотивных бригад, которые фактически проводят в поезде больше всех времени — по 10-12 часов. И на базе их мнений, их знаний, их опыта эксплуатации, мы создавали поезд и с технической точки зрения, и с пассажирской», — директор по маркетингу «ТМХ-Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова.
В новой модели «Иволги» появилась третья дверь в промежуточных вагонах. Это позволяет пассажирам быстрее садиться в поезд и выходить из него.
Обновление подвижного состава продолжится и в следующем году.