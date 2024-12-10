Московские центральные диаметры отпраздновали пятилетие

Московские центральные диаметры 21 ноября отпраздновали пятилетие. За это время городские поезда перевезли по ним более миллиарда пассажиров, которым доступны 137 станций на четырех линиях.

История диаметров

Первые два диаметра открыли в 2019 году при участии президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Одна из линий прошла от Одинцова до Лобни, позволив жителям Белорусского направления с комфортом добираться до аэропорта Шереметьево; вторая протянулась от Подольска до Нахабина.

Вторая очередь, благодаря которой стало возможно без пересадок доехать из Зеленограда в Раменское и из Балашихи в Апрелевку, начала работу в 2023 году.

Всего диаметры прошли через 47 районов столицы и шесть городских округов Подмосковья, общая протяженность сети превысила 300 километров. Для них построили и реконструировали более 50 станций.