Московские производители нарастили выпуск оборудования для транспорта

Московский транспорт по многим параметрам занимает первое место в мире, благодаря работе столичных производителей, которые занимаются выпуском различных комплектующих и устройств Всего в столице работает около 760 производств, изготавливающих электронику и приборы для автомобилей, поездов, грузовой техники и других транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что два года назад в Особой экономической зоне появился межотраслевой кластер электромобилестроения, который стал основной платформой по производству серийного выпуска легковых электромобилей, малотоннажных грузовиков на электрической тяге и электробусов.

«В кластер вошли уже 62 компании, 32 из них — на правах резидентов и арендаторов. Компании локализуют производство электродвигателей для электромобилей, разрабатывают и выпускают электро фургоны на базе российского шасси УАЗ», — рассказал Собянин.



Параллельно компании ведут новые разработки и расширяют направление поставок.



В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что автомобилестроением в столице занимаются 30 компаний, где работают более восьми тысяч человек. Основной спектр их производства: кузовные элементы, двигатели, прицепы, электроника и оборудование.

Использование электротранспорта невозможно без зарядных станций. Их производством в столице занимается ООО «Парус электро». Генеральный директор компании Максим Жовнер рассказал, чтопервую станцию фирма изготовила девять лет назад.

«Парус электро» однин из крупнейших производителей зарядной инфраструктуры в стране. На нашем заводе в Москве мы разрабатываем и производим по настоящему инновационные продукты. Наши станции могут одновременно эффективно заряжать сразу несколько автомобилей благодаря технологии динамической балансировки», — подчеркнул он.

Жовнер добавил, что компания максимально локализовала выпуск своей продукции, используя как можно больше отечественных элементов. Флагманскую станцию «Парус электро» включили в реестр Минпромторга, как один ак продукт с самым высоким уровнем локализации.