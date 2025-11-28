Минтранс сообщил об улучшении транспортной безопасности на дорогах Новосибирской области

Совместный рейд Минтранса Новосибирской области, МТУ Росавтотранса и Госавтоинспекции показал снижение числа нарушений в сфере пассажирских перевозок. Об этом рассказал глава транспортного надзора региона Василий Жданов. Его слова привел сайт atas.info.