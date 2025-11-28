Минтранс сообщил об улучшении транспортной безопасности на дорогах Новосибирской области

Совместный рейд Минтранса Новосибирской области, МТУ Росавтотранса и Госавтоинспекции показал снижение числа нарушений в сфере пассажирских перевозок. Об этом рассказал глава транспортного надзора региона Василий Жданов. Его слова привел сайт atas.info.
По его информации, проверены свыше десятка автобусов, выявлены единичные случаи неисправностей, административные меры приняты незамедлительно. Регулярные инспекции способствуют повышению ответственности перевозчиков и обеспечивают надежность поездок.
«Наш контроль позволяет оперативно реагировать на нарушения, повышая общую безопасность маршрутов», — подчеркнул Жданов.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте