Минтранс начал обсуждать с РЖД вывоз контейнеров с Дальнего Востока

Министерство транспорта России обсуждает с РЖД возможность назначения до трех дополнительных железнодорожных составов, которые будут вывозить контейнеры с Дальнего Востока. Об этом рассказал глава Минтранса Роман Старовойт на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, Владивостокский морской порт заполнен почти на 100%.

«Обсуждали возможность развития сухих портов, которые могли бы способствовать решению этой задачи, и дополнительно до трех железнодорожных составов мы с РЖД ежедневно можем предоставить для вывоза контейнеров с морских портов Дальнего Востока», — передало слова Старовойта РИА «Новости».

Он отметил, что ситуацию с контейнерами контролируют каждый день. Также есть возможность их транспортировки в полувагонах. Средняя загруженность морских портов по контейнерам составила 85%, а тыловых зон — около 59%.

Ранее директор Центра исследований умного города ВШЭ Константин Трофименко поддержал идею создания платных железнодорожных путепроводов, которые разгрузят существующие переезды. По мнению специалиста, частные инвестиции в инфраструктуру повысят ответственность за ее техническое состояние. Также идею одобрил Роман Старовойт, но предложил сделать такие переезды бесплатными для пассажиров.