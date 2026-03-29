Минпромторг расширил реестр попадающих под налог на роскошь автомобилей

Минпромторг внес в список автомобилей с налогом на роскошь 18 новых моделей

В новом перечне — 573 модели, годом ранее было 555.

В список вошли 305 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 268 машин дороже 15 миллионов. Среди брендов — Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, а также Aurus, Zeekr, BYD, Tank и другие. Добавили отдельные модели Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren и Tesla.

Повышенные коэффициенты сейчас действуют только для машин дороже 10 миллионов рублей, купленных после 1 января 2022 года. Список таких транспортных средств публикуют ежегодно.

В феврале депутаты «Справедливой России» предложили ввести дополнительный налог на приобретение машин дороже 20 миллионов рублей. Планируется, что ставка составит около 1-4% от стоимости автомобиля.