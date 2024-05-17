Маломерным судам запретили ходить от Геленджикской бухты до Малого Утриша | 360°

Важное 17 мая 2024, 17:13 Маломерным судам запретили ходить от Геленджикской бухты до Малого Утриша РИА «Новости»

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Всем маломерным судам и плавсредствам запретили хождение на участке от Геленджикской бухты до Малого Утриша. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Ограничение будет действовать до 20 мая 09:00, уточнили местные власти.

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МЧС России ранее предложило поднять штрафы для водителей маломерных судов до уровня автомобильных. Авторы инициативы отметили, что небольшая сумма наказания негативно влияет на уровень безопасности пассажиров.

Например, в Нижегородской области за 2023 год зафиксировали восемь аварий с маломерными судами. Сотрудники МЧС спасли 13 человек.