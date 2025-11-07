МАК выявил дезорганизацию экипажа посадившего А321 на кукурузном поле
МАК заявил о растерянности экипажа севшего на кукурузном поле A321
Причиной посадки Airbus A321 в кукурузном поле в Раменском в 2019 году стало столкновение самолета со стаей крупных чаек. Такую ситуацию пилоты на тренажерах не отрабатывали и сильно растерялись, что привело к дезорганизации. Об этом говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Расследование жесткой посадки подготовили еще в 2021 году, однако обнародовали только сейчас.
«Происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем в результате его столкновения после отрыва от ВПП со стаей чаек индивидуальной массой более 1,13 килограмма, подпадающих под категорию „большая птица“, — отметили в документе.
Когда птицы попали в двигатели самолета, это спровоцировало их механическое повреждение и резкое падение тяги.
После этого экипажу пришлось совершить посадку за пределами аэродрома.
По данным МАК, на начальном этапе взлета действия экипажа и командира воздушного судна имели явные признаки дезорганизации и частичной потери работоспособности.
Происшествие с лайнером А321 произошло в августе 2019 года при вылете из Жуковского. Из-за внештатной ситуации самолет сел в кукурузном поле примерно в километре от аэропорта. На борту находились 233 человека, обошлось без пострадавших.