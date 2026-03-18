Life.ru: при выборе даты для смены резины важно учитывать ночной минимум температуры

В 2026 году смена зимней резины на летнюю будет зависеть не только от даты, но и от погодных условий. Федеральные правила не обязывают всех водителей сразу же менять шины 1 марта, однако тянуть до лета с использованием шипованных шин также не стоит, так как с июня их эксплуатация запрещена, сообщил Life.ru .

По закону, шипованные шины необходимо снять до 1 июня. На практике же ориентируются на среднесуточную температуру: когда она стабильно держится не ниже +5 градусов, а лучше в диапазоне +5…+7 градусов хотя бы несколько дней подряд, можно ставить летнюю резину.

Эксперты рекомендуют учитывать не только среднесуточную температуру, но и ночной минимум, а также прогноз на ближайшую неделю. Один теплый уик-энд не должен быть решающим фактором для смены резины.