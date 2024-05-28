Life: Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в 2024 году
Life опубликовал данные страховых компаний по угонам автомобилей в 2024 году. В список попали как иномарки, так и отечественные машины.
Наибольший интерес злоумышленники проявляли к Hyundai Santa Fe. На него пришлось 13% краж. Следом идет седан KIA K5 (11%).
На третьем месте в статистике оказались Hyundai Tucson и Hyundai Palisade, на которые успешно покушались в 8% случаев. Спросом у угонщиков пользовалась и LADA Granta (7%).
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