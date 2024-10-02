Лидер «Синих Ведерок» Шкуматов скептически отнесся к лишению прав за скрытые номера машины

Шкуматов подчеркнул, что на данный момент наказание за скрытые номера уже было «достаточно строгим», что привело к значительному сокращению этого явления. Поэтому он не ожидает особого эффекта от нововведения, касающегося езды без номеров.

По его мнению, данное явление не исчезло полностью, но в настоящее время остается на минимальном уровне. Эксперт отметил, что оставшиеся водители, которые продолжают ездить без номеров, вероятно, будут вынуждены задуматься над недопустимостью такого поведения.