Лидер «Синих Ведерок» Шкуматов скептически отнесся к лишению прав за скрытые номера машины
Лидер российского движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал изданию «Ридус» новый закон, касающийся длительного лишения водительских прав за использование устройств, скрывающих номерные знаки автомобилей.
Шкуматов подчеркнул, что на данный момент наказание за скрытые номера уже было «достаточно строгим», что привело к значительному сокращению этого явления. Поэтому он не ожидает особого эффекта от нововведения, касающегося езды без номеров.
По его мнению, данное явление не исчезло полностью, но в настоящее время остается на минимальном уровне. Эксперт отметил, что оставшиеся водители, которые продолжают ездить без номеров, вероятно, будут вынуждены задуматься над недопустимостью такого поведения.