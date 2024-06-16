Lexus GX превратили в пиццерию на колесах и мини-бар

Lexus выпустил новый внедорожник с печью для пиццы и винным шкафом

Новый внедорожник Lexus GX превратили в итальянский ресторан на колесах. В багажнике такой машины есть электрическая печь для пиццы и холодильник, а в заднее сиденье встроили льдогенератор. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Внедорожник компания Lexus разработала вместе с производителем бытовой техники Monogram. В машине есть хранилище для вина и бурбона, где можно оставить бутылки и бокалы.

«Монограмма GX придает совершенно новый вид дорожному путешествию и представляет собой тщательно продуманное кулинарное путешествие», — заявил производитель.

Компания предусмотрела все: и размещение разделочных досок со столовыми приборами, и место под мусорное ведро. Салон авто отделан верблюжьей кожей, установлены нестандартные диски. Разработчики постарались, чтобы их клиенты «получали невероятные впечатления на дороге».

Однако покупателей предупредили, что печь, винный шкаф, холодильник и прочие приспособления, которыми оснастили машину, могут отрицательно сказаться на безопасности. На дорогах общего пользования на такой машине ездить не стоит.

В прошлом году Lexus представил обновленную модель седана ES. Производитель решил обновить электронику автомобиля и добавить несколько новых систем безопасности. В машинах появилась вспомогательная система объезда препятствий и предотвращения наезда пешеходов. Дизайн седана практически не изменили. Технические характеристики авто долго держали в строжайшем секрете.