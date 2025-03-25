Lenta.ru: владельцы китайских авто жалуются на коррозию кузова и электронику

Китайские автомобили стали популярными на российском рынке после ухода западных брендов. Однако вскоре после покупки владельцы начали сталкиваться с проблемами — от коррозии кузова до проблем с электроникой и безопасностью. Об этом сообщила Lenta.ru .

Владельцы жалуются на быстрое появление ржавчины, протекающие крыши и неработающие камеры заднего вида. Зимой возникают новые трудности: снег попадает в салон, кнопки управления дверьми примерзают, а рулевые колонки могут замерзнуть.

Безопасность тоже под вопросом. Подушки безопасности могут не сработать при аварии, а деформация сидений может привести к травмам. В 2024 году обнаружили, что у популярных внедорожников нет системы экстренного вызова, написал «ФедералПресс».

Проблемы касаются и других технических аспектов. Неисправности тормозной системы, проблемы с аккумуляторами и электронными системами встречаются все чаще. В некоторых случаях новые аккумуляторы выходили из строя уже через 20 дней после покупки.

Минпромторг России предложил ужесточить правила сертификации китайских автомобилей, обращая внимание на несоответствия в технических характеристиках. Ожидается, что это коснется и легковых автомобилей. Некоторые китайские бренды уже уходят с российского рынка из-за низких продаж.