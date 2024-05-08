Легендарный истребитель И-16 после реставрации поднялся в небо Сибири | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 15:13 Легендарный истребитель И-16 после реставрации поднялся в небо Сибири

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Авиареставраторы Новосибирска смогли снова поднять в воздух легендарный И-16. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Спустя 80 лет истребитель снова смог взмыть в воздух, за штурвал отреставрированного самолета сел заслуженный летчик-испытатель Владимир Барсук. Он рассказал, что И-16 — это одна из самых сложных машин.

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«Я его „облетывал“ уже в 95-м году первый раз, я уже был зрелым летчиком, у меня был 3000 часов налет. И то он не очень простой с точки зрения пилотирования был для меня», — отметил Барсук.

Он добавил, что отреставрированный И-16 — единственный в России, который способен летать. Если погода позволит, самолет будет участвовать в параде на День Победы.

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