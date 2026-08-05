Lada Granta сохранила звание лидера российского авторынка по итогам июля 2026 года

Российский автомобильный рынок в июле 2026 года продемонстрировал разнонаправленную динамику: лидерство сохранила Lada Granta, однако ее продажи показали снижение. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат», с которыми ознакомились «Известия» .

Звание бестселлера удержало семейство Lada Granta (включая модели на его базе), разошедшееся тиражом в 11,1 тысячи единиц. Несмотря на сохранение первой строчки, это на 15% меньше, чем годом ранее.

Второе место уверенно занял бестселлер среди иномарок — китайский кроссовер Haval Jolion (7202 проданных автомобиля, рост на 29,7%). Замкнул тройку лидеров отечественный кроссовер Tenet T7 с результатом 6965 экземпляров, реализованных за полтора летних месяца.

Четвертое место досталось семейству Lada Vesta (5962 единицы, падение на 10,7%). Пятерку лидеров дополнил новичок рынка — российский кроссовер Tenet T4L, который нашел 4051 покупателя.

Следом расположились внедорожник Lada Niva Travel (3491 единица, рост на 37,7%) и новая модель Lada Iskra (3388 единиц).

Восьмую строчку рейтинга занял кроссовер Mazda CX-5 (2916 единиц), который официально не представлен на российском рынке. Эта модель показала самую высокую динамику продаж во всем топе — рост в 6,9 раза. Замкнули десятку кроссоверы Belgee X50+ (2902 единицы) и Haval M6 (2637 единиц, реализация выросла на 14,5%).