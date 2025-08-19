Lada 2107 стала лидером продаж среди б/у автомобилей в России в июле

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило «Известиям» , что по итогам июля 2025 года на российском рынке лидирует среди подержанных автомобилей седан Lada 2107. Было куплено 13,1 тысячи таких машин.

На следующих позициях рейтинга с почти одинаковыми показателями находятся Hyundai Solaris и Kia Rio, обе модели с результатом в 11 тысяч единиц. На четвертом месте — хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» с результатом 10,2 тысячи проданных экземпляров. Пятое место занимает Ford Focus с показателем 9,9 тысячи штук.

В десятку популярных также вошли Toyota Corolla, Lada 2170 («Приора»), Lada 4×4 («Нива»), Toyota Camry и Lada 2190 («Гранта»).

По сравнению с июнем все модели продемонстрировали рост продаж в двузначных процентах. Наибольший прирост показал Toyota Camry (+29,4%), а наименьший — Lada 2114 (+17,3%). По отношению к июлю 2024 года у пяти моделей динамика отрицательная, у других пяти — положительная. За год больше всех потеряла Kia Rio (–5,9%), а наибольший прирост у Lada 2107 (+10,1%).