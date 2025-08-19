Lada 2107 стала лидером продаж среди б/у автомобилей в России в июле
Аналитическое агентство «Автостат» сообщило «Известиям», что по итогам июля 2025 года на российском рынке лидирует среди подержанных автомобилей седан Lada 2107. Было куплено 13,1 тысячи таких машин.
На следующих позициях рейтинга с почти одинаковыми показателями находятся Hyundai Solaris и Kia Rio, обе модели с результатом в 11 тысяч единиц. На четвертом месте — хетчбэк Lada 2114 «Самара-2» с результатом 10,2 тысячи проданных экземпляров. Пятое место занимает Ford Focus с показателем 9,9 тысячи штук.
В десятку популярных также вошли Toyota Corolla, Lada 2170 («Приора»), Lada 4×4 («Нива»), Toyota Camry и Lada 2190 («Гранта»).
По сравнению с июнем все модели продемонстрировали рост продаж в двузначных процентах. Наибольший прирост показал Toyota Camry (+29,4%), а наименьший — Lada 2114 (+17,3%). По отношению к июлю 2024 года у пяти моделей динамика отрицательная, у других пяти — положительная. За год больше всех потеряла Kia Rio (–5,9%), а наибольший прирост у Lada 2107 (+10,1%).