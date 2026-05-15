Кубок по плаванию собрал 280 спортсменов в Перми

С 7 по 8 мая в Перми состоялся региональный Кубок по плаванию. Мероприятие прошло в рамках благотворительной программы «„Уралхим“ — спорту». Об этом сообщил properm.ru .

В соревнованиях, которые принимал спортивный комплекс «Олимпия-Пермь», участвовали 280 спортсменов из 21 клуба различных районов края. Всего было разыграно 34 комплекта наград.

Пловцы боролись за возможность представить Пермский край на Чемпионате России и Первенствах России по плаванию среди юношей и девушек 14–15 лет в Уфе, а также среди юниоров и юниорок 16–18 лет в Калуге.