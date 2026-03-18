Кроссовер Omoda C4 выйдет на российский рынок во второй половине 2026 года

Кроссовер Omoda C4, самая компактная модель китайской марки, выйдет на российский рынок во второй половине 2026 года. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал старший менеджер по продукту Omoda Иван Максимов.

Основные характеристики Omoda C4: — передний привод; — мотор объемом 1,5 л и мощностью 147 л. с.; — длина машины — около 4,2 м; — колесная база — порядка 2,62 м.

Премьера модели C4 в Китае состоялась в октябре прошлого года. Дизайнерская концепция «кибер-меха» вдохновлена футуристичными образами из цифровых миров. Ключевым визуальным символом стала молния, которая повторяется в облике автомобиля от острых фар и угловатых боковых линий до дизайна задней части.

На рынке КНР с запуском этой модели Omoda собирается сделать ставку на персонализацию — клиентам предложат экосистему тюнинга.