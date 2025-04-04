Краш-тест по-русски. Система RuNCAP поставит барьер смертельно опасным автомобилям

В России запустят национальные краш-тесты автомобилей. Система будет называться RuNCAP. Интересно, сколько звезд получат бестселлеры авторынка, каков их уровень безопасности? Чего ждать от национальной системой краш-тестов, рассказал в беседе 360.ru автоэксперт, руководитель компании по автоподбору Евгений Ладушкин.

Он напомнил, что национальная система краш-тестов должна была заработать еще в начале нулевых. Уже тогда возникла необходимость в аналоге RuNCAP, которая бы либо подтверждала, либо опровергла зарубежные испытания. Как известно, самые жесткие требования предъявляют европейская Euro NCAP и американская IIHS. Они учитывают не только данные ударов, но и стабилизацию, натяжение ремней.

Ладушкин уточнил, что его компания участвовала в разработке RuNCAP вместе с Росстандартом и МАДИ.

«Мы должны сделать действительно качественную систему оценок, которой автолюбители будут доверять», — обратив внимание автоэксперт.

Ускорить процесс запуска системы вынуждает небывалое разнообразие автомобильных марок на российском рынке? Все ли они одинаково надежны и безопасны? Росстрандарт уже некоторые модели «на карандаше». В их числе — грузовики Shacman.

«Безопасность автомобиля — вещь субъективная. Многие производители специально приспосабливают свои автомобили для того, чтобы они хорошо проходили тесты. Но в реальной дорожной ситуации может быть некоторое отклонение от лабораторных испытаний, приводящее к тому, что показатели снизятся. В этом смысле предстоит очень большая работа, краш-тест должен быть всеобъемлющим», — заключил автоэксперт.