KP.RU: Минпросвещения предложило ввести в автошколах формат онлайн-обучения

В России хотят ввести дистанционное обучение в автошколе. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на текст проекта приказа, опубликованого на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Там говорится, что будущие водители должны иметь возможность изучать теоретическую часть материала дистанционно. В обосновании проекта документа сказано, что такая мера позволит повысить качество получаемого образования.

Согласно опубликованным данным, разработку программы планируют начать уже осенью следующего года. При этом отмечается, что в России уже была практика дистанционного обучения в автошколах во время пандемии коронавируса. Но многие учебные заведения сокращали учебные часы, что было нарушением. С единой программой таких проблем не возникнет.