KP.RU: личное авто выгоднее каршеринга, если ездить от 20 тысяч километров в год

Сайт KP.RU провел исследование и сравнил траты россиян на личное авто, такси и каршеринг. Результаты работы позволили определить самый выгодный вариант.

Так, своя машина помогает экономить, если ездить от 20 тысяч километров в год. Чем меньше расстояние, тем более выигрышной считается аренда машины.

«Даже при пробеге в 10 тысяч километров каршеринг начинает потихоньку выигрывать, особенно с учетом допрасходов», — отметили аналитики.

А вот замена личного транспорта на такси практически не несет выгоды. К исключениям относятся случаи, когда автомобиль действительно не нужен. Речь идет, например, о тех, кто работает полностью удаленно.