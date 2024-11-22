KP.RU: больше половины опрошенных автомобилистов сдали на права с первого раза

Больше половины водителей, а именно 53%, заявили, что смогли самостоятельно сдать экзамен для получения прав с первого раза. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Еще 28% респондентов осилили экзамен не с первого раза, им пришлось сделать несколько попыток. Но в итоге они смогли самостоятельно сдать и теоретическую, и практическую части.

Однако еще 7% справиться с этой задачей не смогли. Они выбрали просто заплатить за выдачу прав, которые были им очень нужны. Наконец, еще 6% выбрали вариант «другое». Кто-то из них только собирается записаться в автошколу, кто-то — бросил, поняв, что вождение — сильный стресс.