KP.RU: больше половины опрошенных автомобилистов сдали на права с первого раза

Больше половины водителей, а именно 53%, заявили, что смогли самостоятельно сдать экзамен для получения прав с первого раза. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
Еще 28% респондентов осилили экзамен не с первого раза, им пришлось сделать несколько попыток. Но в итоге они смогли самостоятельно сдать и теоретическую, и практическую части.
Однако еще 7% справиться с этой задачей не смогли. Они выбрали просто заплатить за выдачу прав, которые были им очень нужны. Наконец, еще 6% выбрали вариант «другое». Кто-то из них только собирается записаться в автошколу, кто-то — бросил, поняв, что вождение — сильный стресс.
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