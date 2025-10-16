Компания Geely вывела на российский рынок новый гибридный кроссовер EX5 EM-i

Российская команда Geely представила первую модель с возможностью подзарядки — кроссовер EX5 EM-i. Эта новинка, презентованная 16 октября, основана на архитектуре GEA (Global Electric Architecture), которую делит с электрическим кроссовером EX5, доступным в России с начала года, написали «Известия» .

Габариты EX5 EM-i: длина — 4740 мм, колесная база — 2755 мм, ширина — 1905 мм. Объем багажника — 528 л, который увеличивается до 2065 л при складывании сидений второго ряда.

Гибридная система включает ДВС 1,5 л (99 л. с.) и электромотор с пиковой мощностью 218 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды. Запас хода в электрическом режиме — 111 км, а в гибридном — до 943 км.

Салон оснащен 15,4-дюймовым экраном и 10,2-дюймовой цифровой панелью, аудиосистемой с 16 динамиками, подсветкой и функциями активной безопасности.