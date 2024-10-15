Компания Geely объявила старт продаж кроссовера Cityray в России

Продажи городского кроссовера Cityray стартовали в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные китайской компании Geely.
Автомобиль представлен в четырех комплектациях. В исполнении базовой версии Comfort паркетник стоит от 2,7 миллиона рублей. Цена Luxury начинается от 2,94 миллиона рублей, Flagship — от 3,06 миллиона рублей, Flagship Sport — от 3,1 миллиона рублей.
Машина оснащена бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил. Cityray может набрать скорость 100 км/ч за 8,9 секунды.
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