Компания Geely объявила о старте продаж EX5 в России

Китайская компания Geely начала продажи своего первого полностью электрического автомобиля EX5 на российском рынке. Доступны две комплектации, стоимость которых начинается от 4,1 миллиона и 4,4 миллиона рублей соответственно, сообщили « Известия ».

Автомобиль оснащен электромотором мощностью 218 лошадиных сил с передним приводом. Масса машины составляет 1840 килограммов, а разгон до 100 километров в час занимает всего 6,9 секунды. Быстрая зарядка аккумулятора постоянным током с 10 до 80% занимает около 28 минут.

Базовая комплектация включает 18-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, 15,4-дюймовый центральный экран с возможностью дублирования изображений смартфона через Bluetooth, 10,2-дюймовую цифровую приборную панель, одноконтурный климат-контроль, систему круиз-контроля, камеры кругового обзора, задние парковочные сенсоры, аудиосистему с шестью динамиками, а также зимний пакет с подогревом всех сидений и рулевого колеса. Одно из отличий топовой версии — панорамная крыша с люком.