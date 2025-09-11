Компания Evolute объявила старт продаж кроссовера i-Space в России

Производитель автомобилей Evolute открыл продажи модернизированной модели гибрида-кроссовера i-Space на российском рынке. Об этом сообщили « Известия ».

Автомобили собираются на предприятии в Липецкой области и представлены в единственной комплектации, доступной в вариантах исполнения с пятью и семью посадочными местами.

Стоимость базовой модификации стартует от 2,49 миллиона рублей, версия с увеличенным количеством пассажирских мест обойдется покупателям минимум в 2,59 миллиона рублей. Evolute i-Space получила новый внешний вид с панелью вместо радиаторной решетки, сглаженными линиями кузова и новыми 19-дюймовыми дисками.