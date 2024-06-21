Компания Bugatti представила гиперкар Tourbillon мощностью 1800 л. с.
Французская компания Bugatti представила гиперкар Tourbillon. Максимальная мощность его силовой установки на пике достигает 1800 лошадиных сил, сообщили «Известия».
В отличие от предыдущих моделей, автомобиль Bugatti Tourbillon получил атмосферный двигатель объемом 8,3 литра и три электромотора. Тяга передается на все колеса через восьмиступенчатый «робот».
Отмечается, что до 100 километров в час автомобиль разгоняется за две секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 445 километров в час.
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