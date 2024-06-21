Компания Bugatti представила гиперкар Tourbillon мощностью 1800 л. с.

В отличие от предыдущих моделей, автомобиль Bugatti Tourbillon получил атмосферный двигатель объемом 8,3 литра и три электромотора. Тяга передается на все колеса через восьмиступенчатый «робот».

Отмечается, что до 100 километров в час автомобиль разгоняется за две секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 445 километров в час.