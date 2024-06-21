Сегодня 15:34 Количество аварий на ж/д переездах в Нижегородской области снизилось в 2 раза
Количество аварий на железнодорожных переездах в Нижегородской области снизилось почти в два раза в 2024 году по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила
«Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу ГЖД.
С января по май этого года специалисты зафиксировали 114 случаев столкновений. Всего на железнодорожных переездах произошло 12 аварий с участием машин и поездов.
Отмечается, что в этих ДТП пострадали 11 человек.
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