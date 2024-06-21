Количество аварий на ж/д переездах в Нижегородской области снизилось в 2 раза

Количество аварий на железнодорожных переездах в Нижегородской области снизилось почти в два раза в 2024 году по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу ГЖД.

С января по май этого года специалисты зафиксировали 114 случаев столкновений. Всего на железнодорожных переездах произошло 12 аварий с участием машин и поездов.

Отмечается, что в этих ДТП пострадали 11 человек.