Кешбэк при покупке и пополнении карты «Тройка» ввели в Москве и Подмосковье

Пассажиры городского транспорта в Москве и Подмосковье получили возможность ездить с выгодой. С 1 сентября при покупке или пополнении карты «Тройка» с помощью СБП можно получить кешбэк 10%.

Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!», затем купить или пополнить «Тройку» через СБП в кассах и автоматах на любой станции метро.

«Главное, выбрать способ оплаты СБП. Ну, а расплатиться „Тройкой“ можно во всем городском транспорте, включая метрополитен, автобусы, электробусы, МЦК, МЦД и даже регулярный речной транспорт», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платёжных карт Мария Точилова.

Акция распространяется на все виды проездных, а также на социальные карты учащихся. За месяц один пользователь может вернуть до 2600 рублей.

Продлится акция до 31 декабря.