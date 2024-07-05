Казахстан начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков

Фото: РИА «Новости»

Таможня Казахстана стала задерживать фуры российских автомобильных грузоперевозчиков, которые везут в товары из Евросоюза. Информацию об этом разместили на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений. При этом полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров», — отметили в АСМАП.

В ассоциации заявили, что такие действия властей Казахстана препятствуют эффективному использования механизма перецепки/перегрузки, который действует в России в сфере автомобильных международных грузоперевозок с октября 2022 года. Российские власти ввели его одновременно с запретом на въезд в страну европейских грузоперевозчиков.

В АСМАП обратились в компетентные органы Казахстана за разъяснением создавшейся ситуации.

В феврале этого года огромная пробка из фур образовалась на границе Казахстана и России. В очереди у пограничного контроля «Сырым» на трассе Самара — Шымкент со стороны Казахстана скопилось почти 300 грузовиков. Ждать прохождения границы водителям пришлось по несколько дней.

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