Кандидаты на вылет. Часть китайских автобрендов оказались в шаге от ухода из России

Десять китайских автомобильных компаний на грани того, чтобы покинуть российский рынок. В первую очередь это касается не имеющих локального производства в стране, сообщила «Газета.Ru» .

Автокомпании, которые продают примерно 20 автомобилей в месяц через один дилерский центр, рискуют покинуть рынок из-за убытков, рассказал Олег Мосеев, бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и основатель «Автомаркетолога».

«В России есть примерно десять таких китайских брендов. Непонятно, как они и их дилеры выживают с экономической точки зрения. Китайцы точно могут в таком случае уйти с рынка, за ними не заржавеет. Им нет смысла нести убытки и биться за наш рынок», — сказал Мосеев.

С другой стороны, если продажи будут низкими, российские дилеры могут отказаться от сотрудничества с такими брендами. В результате компания может потерять дилерскую сеть. Это двусторонний процесс, отметил он.

У каждой китайской марки, которая демонстрирует низкие показатели продаж, своя история. Как отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, их будущее зависит от того, готовы ли инвесторы продолжать работу в условиях убыточности.

Ранее директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что российские автодилеры приготовились к уходу китайских брендов. По его словам, не все китайские модели нашли своих покупателей, а низкая доходность дилерских центров, работающих в России, может привести к их закрытию.