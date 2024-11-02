КамАЗ погряз в миллиардных убытках

КамАЗ ушел в убыток на 3,8 млрд рублей за девять месяцев 2024 года

По итогам первых девяти месяцев 2024 года чистый убыток крупнейшего в России производителя грузовиков — ПАО «КамАЗ» — составил 3,831 миллиарда рублей. Информация об этом появилась в финансовой отчетности компании по РСБУ.

Доходы компании снизились до 228,8 миллиарда рублей, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем периоде. Валовая прибыль также сократилась на 50% и составила 15,5 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж составила 213,3 миллиарда рублей, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем периоде. Убыток от продаж за девять месяцев составил 1,04 миллиарда рублей, в то время как в январе–сентябре 2023 года прибыль составляла 16,9 миллиарда рублей.

Ранее компания запустила беспилотные КамАЗы. Однако по мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, они не способны заменить дальнобойщиков. Для таких машин необходимо вводить скоростные трассы без светофоров и отдельные полосы.